    10 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ; ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 51 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    10 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ; ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ന്ന ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം. 2025ല്‍ 1,000,303 ​യാ​ത്രി​ക​രെ​യാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ള​ര്‍ച്ച അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക വ്യോ​മ ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ് നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് റാ​ക് വ്യോ​മ​യാ​ന വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നും റാ​ക് എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട് ബോ​ര്‍ഡ് ഓ​ഫ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ശൈ​ഖ് സാ​ലിം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഒ​രു ദ​ശ​ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ​ന്ന നേ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യും ചു​വ​ടു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന സ​ര്‍വി​സ് ശൃം​ഖ​ല​യും വ​ര്‍ധി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ന്‍, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ഈ​ജി​പ്ത്​ തു​ട​ങ്ങി 16 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ര്‍വി​സു​ക​ള്‍ റാ​ക് എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ നി​ന്നു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 14 ശ​ത​മാ​നം, യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ 51 ശ​ത​മാ​നം, വി​മാ​ന സ​ര്‍വി​സു​ക​ളി​ല്‍ 37 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വ​ള​ര്‍ച്ച​നി​ര​ക്ക്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ 29.4 ശ​ത​മാ​നം അ​റ്റാ​ദാ​യ​വും റാ​ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം നേ​ടി.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ​യും പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ കൂ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് റാ​ക് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ട്ടം. ആ​ഗോ​ള നി​ല​വാ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന-​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍, സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ശ്ര​ദ്ധ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ് സാ​ലിം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ്രോ​ണ്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് സി​സ്റ്റം(​ഡി.​എം.​എ​സ്), യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്കു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, വി​നോ​ദ-​വാ​ണി​ജ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വി​പു​ലീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​യ​വ​ര്‍ഷം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് സി​വി​ല്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്‍റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ, ഫു​ജൈ​റ സി​വി​ല്‍ ഏ​വി​യേ​ഷ​ന്‍ അ​തോ​റി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യി ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തും നേ​ട്ട​മാ​യി. പ​രി​സ്ഥി​തി, ന​വീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്രം ത​ട​സ​മി​ല്ലാ​തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് പു​തു​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

