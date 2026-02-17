Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    റ​മ​ദാ​ന്‍ തി​ള​ക്ക​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ

    റൗ​ണ്ടെ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ലും വൈ​ദ്യു​തി ദീ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ദീ​പാ​ലം​കൃ​ത​മാ​യി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളും താ​മ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​വും മ​ത ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളും ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ വ​ച​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് റൗ​ണ്ടെ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​ക​ളി​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ​ര്‍ണ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി ദീ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്‍റു​ക​ളും ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി-​ശു​ചീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ നേ​ര​ത്തെ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​ത്യേ​ക റ​മ​ദാ​ന്‍ ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ഫ്താ​ര്‍ വി​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാ​ന്‍ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഒ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളും വ്യ​ത്യ​സ്ത നോ​മ്പ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

