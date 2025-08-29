Begin typing your search above and press return to search.
    വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വ​നി​ത​ദി​നാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍നി​ന്ന്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ സ്ത്രീ​ക​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച മ​ഹ​ത്താ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വ​നി​ത​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന് കീ​ഴി​ലെ വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ്- യൂ​ത്ത് ടീം ​സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ന്‍ ചീ​ഫ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍ താ​യ​ര്‍ ഇ​മാ​റാ​ത്തി സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ത്തെ പ്ര​കീ​ര്‍ത്തി​ച്ചു.

    സ്ത്രീ ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ്-​സൈ​നി​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​ര്‍ത്താ​നും സേ​വ​ന വ​ഴി​യി​ല്‍ ഊ​ര്‍ജം നി​റ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ദി​ന​മാ​ണ് വ​നി​ത​ദി​ന​മെ​ന്നും ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ‘അ​വ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം വീ​ട് പൂ​ത്തു​ല​യു​ന്നു’ എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ന് ടീം ​ലീ​ഡ​ര്‍ മേ​ജ​ര്‍ അ​മ​ല്‍ അ​ല്‍ ഉ​ബൈ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സൗ​ജ​ന്യ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന, ക​ണ്‍സ​ല്‍ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, പ്രാ​യോ​ജ​ക​ര്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ന്നു. റി​സോ​ഴ്സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​ര്‍വി​സ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ല്‍ ഖ​ത്രി, റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ലെ വ​നി​ത അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

