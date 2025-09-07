Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    7 Sept 2025 11:19 AM IST
    Updated On
    7 Sept 2025 11:19 AM IST

    ഓണം കെങ്കേമമാക്കി റാസല്‍ഖൈമ

    Ras Al Khaimah celebrates Onam
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ലേ​ബ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: മാ​വേ​ലി​യോ​ടൊ​പ്പം ന​ബി​ദി​ന അ​വ​ധി​യും ഒ​രു​മി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം കെ​ങ്കേ​മ​മാ​ക്കി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം. പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ര്‍ച്ച​ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ള​മൊ​രു​ക്കി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. വി​ല്ല​ക​ളി​ലും താ​മ​സ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ര്‍ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റ​ത്.

    മ​ല​യാ​ണ്മ​യു​ടെ രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളോ​ടെ സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ള്‍ ഓ​ണ​ക്ക​ച്ച​വ​ടം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കി. 20 മു​ത​ല്‍ 40 ദി​ര്‍ഹം വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ല്‍ സ​ദ്യ​യു​ടെ നി​ര​ക്ക്. ലേ​ബ​ര്‍ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും മു​ന്‍കൈ​യി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്നു. സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും നൃ​ത്ത​ച്ചു​വ​ടു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ആ​ഹ്ലാ​ദ​ക​ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രും.

