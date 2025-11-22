Begin typing your search above and press return to search.
    Gulfchevron_rightU.A.Echevron_rightശി​ശു​ദി​നം...
    U.A.E
    date_range 22 Nov 2025 8:08 AM IST
    date_range 22 Nov 2025 8:08 AM IST

    ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ

    ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ
    ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ശി​ശു​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ക​ള​ര്‍ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ള​ണി​ഞ്ഞ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ്​ സ​ര്‍വി​സ​സ് സെ​ന്‍റ​റി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കു​ട്ടി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ യു​വാ​ക്ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ അ​വ​ബോ​ധം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്കൂ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. വി​വേ​ച​ന​മി​ല്ലാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നും ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ശി​ശു​ദി​നാ​ഘോ​ഷ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

