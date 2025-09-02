Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅഡിഹെക്സിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:29 AM IST

    അഡിഹെക്സിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച്​ അപൂര്‍വ കത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലു​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ക​ത്തി​ക്ക്​ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    അഡിഹെക്സിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച്​ അപൂര്‍വ കത്തി
    cancel
    camera_alt

    അ​ഡി​ഹെ​ക്സി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച അ​പൂ​ര്‍വ ക​ത്തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 22ാമ​ത് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഹ​ണ്ടി​ങ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ക്വ​സ്ട്രി​യ​ന്‍ എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നി​ൽ (അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ്) ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച്​ നാ​ലു​ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ര്‍വ ക​ത്തി. ക​ലാ​വൈ​ഭ​വും ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച ക​ത്തി അ​ൽ റു​മൂ​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ൽ അ​റാ​ഖി​ബ്​ എ​ന്നാ​ണ്​ വി​ളി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്റെ മ​രു​ഭൂ-​സ​മു​ദ്ര പൈ​തൃ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യാ​ണ് ക​ത്തി​ക്കു​ള്ള​ത്. 10,000 വ​ർ​ഷം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മാ​മ​ത്ത് ആ​ന​ക്കൊ​മ്പി​നാ​ൽ പ​ണി​തീ​ർ​ത്ത കൈ​പി​ടി​യാ​ണി​തി​നു​ള്ള​ത്.

    ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​ക​ത്തി​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ല്‍പ്പ​ന ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന് പ​ത്ത് മാ​സ​മെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്നും ഇ​തു നി​ര്‍മി​ച്ച യു.​എ.​ഇ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ക​മ്പ​നി​യാ​യ തം​രീ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​റ്റി​ൽ ഒ​ഴു​കി നീ​ങ്ങു​ന്ന മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​ണ​ൽ​ത്തി​ര​ക​ളെ ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​ത്തി​യി​ലെ കൊ​ത്തു പ​ണി​ക​ൾ. ഇ​മാ​റാ​ത്തി മ​രു​പ്പ​ച്ച​യു​ടെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യോ​ല​ക​ളു​ടെ കൊ​ത്തു​പ​ണി​ക​ളും ക​ത്തി​യി​ൽ കാ​ണാം. ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ ക​ത്തി എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. ക​ത്തി​യു​ടെ അ​റ്റ​ത്ത് ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മു​ത്തു​ച്ചി​പ്പി​യി​ലെ മു​ത്ത് ക​ട​ലു​മാ​യു​ള്ള അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധ​ത്തെ​യും മ​രു​ഭൂ​മി​ക്കും ക​ട​ലി​നു​മി​ട​യി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​മാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല ഓ​രോ സൃ​ഷ്ടി​യി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഥ​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ക​യും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​ര​കൗ​ശ​ല വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി വ​ക്താ​വ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​മീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്‌​ന​ക് സെ​ന്റ​റി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ഡി​ഹെ​ക്‌​സ് 2025 സ​പ്തം​ബ​ര്‍ ഏ​ഴി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsknifeadihexgulf news malayalam
    News Summary - Rare knife attracts attention at Adihex
    Similar News
    Next Story
    X