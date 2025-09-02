Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    2 Sept 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 9:35 AM IST

    വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    ഷാ​ർ​ജ: വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം പ​രു​ന്തി​നെ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഖ​ൽ​ബ​യി​ലെ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ ക​ണ്ട​ൽ​വ​ന​ത്തി​ലും വാ​സി​ത്​ ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ്​ റെ​ഡ്​​ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള പ​രു​ന്തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​ലി​ലും ചി​റ​കു​ക​ളി​ലും വെ​ളു​ത്ത പു​ള്ളി​ക​ളു​ള്ള ക​ടും ത​വി​ട്ടു​നി​റം തൂ​വ​ലു​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യ ഇ​ര​പി​ടി​യ​ൻ പ​രു​ന്തി​നെ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ക്ഷി​​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ര​ക​ളെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ഞ്ഞ​ കൊ​ക്കു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. തു​റ​സ്സാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ്​ സാ​ധാ​ര​ണ ക​ണ്ടു​വ​രാ​റ്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​രം പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പ​രു​ന്തു​ക​ൾ. ഷാ​ർ​ജ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​തോ​റി​റ്റി വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും അ​തോ​റി​റ്റി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

