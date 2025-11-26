Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:40 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ഉ​റു​മ്പി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഷാ​ർ​ജ ആ​ന്‍റ്​’ എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടും
    ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ ഉ​റു​മ്പി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വാ​ദി ഷീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം ഉ​റു​മ്പ്​

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​യി​നം ഉ​റു​മ്പി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ വാ​ദി ഷീ​സി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഉ​റു​മ്പ് ഇ​നി ‘ഷാ​ർ​ജ ആ​ന്‍റ്​’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടും. ‘കെ​യ​ർ​ബാ​റ ഷാ​ർ​ജ എ​ൻ​സി​സ്’ എ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തി​ന്‍റെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​നാ​മം. ഷാ​ർ​ജ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് കെ​യ​ർ​ബാ​റ വം​ശ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഉ​റു​മ്പി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ ഷ​റ​ഫി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഉ​റു​മ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ കൂ​ട്ട​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് ഉ​റു​മ്പു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SharjahAntsdiscovered
    News Summary - Rare ant discovered in Sharjah
    Similar News
    Next Story
    X