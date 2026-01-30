മാസ് യു.എ.ഇ സൂപ്പർ കപ്പിൽ റാക് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
ദുബൈ: മാസ് യു.എ.ഇ സൂപ്പർ കപ്പ് സീസൺ-രണ്ടിന്റെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ മസായ ടൈപ്പിങ് സെന്റർ ഫുജൈറയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹമദ് ഹോസ്പിറ്റൽ റാക് എഫ്.സി ചാമ്പ്യന്മാരായി. നിശ്ചിതസമയത്ത് കളി ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ പിരിയുകയായിരുന്നു.
ടൂർണമെന്റിലെ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറായി സിനാനെയും ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻഡർ ആയി നബീലിനെയും ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി യൂനുസിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഷിബിൻ, ജംഷീർ, യാസർ, ദിൽഷാദ്, ആഷിഖ്, യൂനുസ്, ഗഫൂർ എന്നിവരോടൊപ്പം മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ മാന്റി, ഷെരീഫ്, റഷീദ്, അഷ്റഫ്, മരക്കാർ എന്നിവർ ടൂർണമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകി.
