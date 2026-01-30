Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമാ​സ് യു.​എ.​ഇ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 7:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 7:53 AM IST

    മാ​സ് യു.​എ.​ഇ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ റാ​ക് എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​സ് യു.​എ.​ഇ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ റാ​ക് എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    cancel
    camera_alt

    മാ​സ് യു.​എ.​ഇ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ റാ​ക് എ​ഫ്.​സി ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: മാ​സ് യു.​എ.​ഇ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ-​ര​ണ്ടി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ മ​സാ​യ ടൈ​പ്പി​ങ്​ സെ​ന്റ​ർ ഫു​ജൈ​റ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഹ​മ​ദ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ റാ​ക് എ​ഫ്.​സി ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. നി​ശ്ചി​ത​സ​മ​യ​ത്ത് ക​ളി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ബെ​സ്റ്റ്‌ ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി സി​നാ​നെ​യും ബെ​സ്റ്റ്‌ ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ ആ​യി ന​ബീ​ലി​നെ​യും ബെ​സ്റ്റ്‌ പ്ലെ​യ​റാ​യി യൂ​നു​സി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഷി​ബി​ൻ, ജം​ഷീ​ർ, യാ​സ​ർ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ്, യൂ​നു​സ്, ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ന്റി, ഷെ​രീ​ഫ്, റ​ഷീ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, മ​ര​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Raq FC champions in the Mass UAE Super Cup
    Similar News
    Next Story
    X