Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാന്നി അസോസിയേഷൻ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 7:33 AM IST

    റാന്നി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം 12ന്

    text_fields
    bookmark_border
    റാന്നി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം 12ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: റാ​ന്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12ന് ​രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു മ​ണി വ​രെ അ​ജ്‌​മാ​ൻ അ​ൽ ജ​ർ​ഫി​ലു​ള്ള തും​ബെ മെ​ഡി​സി​റ്റി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, സാ​മു​ദാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കും. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മാ​ത്യു ടി. ​മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള, മാ​വേ​ലി​യു​ടെ എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ണ സ​ദ്യ​യോ​ടു​കൂ​ടി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Ranni Association Onam celebrations on the 12th
    Similar News
    Next Story
    X