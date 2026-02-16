Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Feb 2026 3:15 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Feb 2026 3:15 PM IST

    രമേശ്​ ശുക്ല: ചരിത്രം പകർത്തിയ കാമറക്കണ്ണുകൾ

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​വി​ടെ​പ്പോ​യാ​ലും ശു​ക്ല​ പകർത്തിയ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാം
    രമേശ്​ ശുക്ല: ചരിത്രം പകർത്തിയ കാമറക്കണ്ണുകൾ
    ദുബൈ: ‘വ​രൂ, നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണൂ, അ​തി​ലെ​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​മു​ണ്ട്, യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​വും’ എന്ന്​ അഭിമാനപൂർവം വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു​ ഞായറാഴ്ച വിടപറഞ്ഞ ര​മേ​ശ്​ ശു​ക്ല. ​​​ലോകം അതിശയപൂർവം നോക്കിക്കാണുന്ന യു.​എ.​ഇ എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ഒരു സ്​​പെ​ഷ​ൽ വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​മായിരുന്നു. രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ആ​ദ​ര​വോ​ടെ നോക്കിക്കണ്ട മ​നു​ഷ്യ​ൻ. കാ​ര​ണം മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല. യു.​എ.​ഇ എ​ന്ന രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്‍റെ പി​റ​വി കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി ജീ​വ​സു​റ്റ ഓ​ർ​മ​യാ​ക്കി മാ​റ്റി​യ വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​മായതിനാലാണത്​. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശ​ക്​​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ ഇ​മാ​റാ​ത്തി​ന്‍റെ പി​റ​വി നേ​രി​ൽ ദ​ർ​ശി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എന്ന സവിശേഷതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്​.

    1965ൽ തന്‍റെ കൗമാരത്തിലാ​ണ്​ പ​ത്തേ​മാ​രി​യി​ൽ ബോം​ബെ എ​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ മും​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ണെ​ത്താ ദൂ​ര​ത്തോ​ളം മ​ണ​ൽപ​ര​പ്പ്​ നി​റ​ഞ്ഞ അറേബ്യൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ അദ്ദേഹം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. പി​താ​വ്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച റോ​ളി​കോ​ർ​ഡ് കാ​മ​റ​യും തൂ​ക്കി ഷാ​ർ​ജ തീ​ര​ത്താ​ണ്​ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ്​ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. 1971ൽ ​എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ രൂ​പീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന സ​ദ​സി​ൽ ര​മേ​ശ്​ ശു​ക്ല​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നാ​യി. യു.​എ.​ഇ രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ്​ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ ഐ​ക്യ കാരാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട​ടി മാ​ത്രം അ​ക​ലെ കാ​മ​റ​യു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി. ഒ​രു പ​ക്ഷേ ഇ​ന്ന്​ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടിലേറെ​ പി​ന്നി​ട്ട യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മൂ​ല്യ​വ​ത്താ​യ നി​മി​ഷ​വും ചി​ത്ര​വു​മാ​ണ​ത്. ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ലി​ന്​ ശേ​ഷം എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ യൂ​നി​യ​ൻ ഹൗ​സി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. എ​ല്ലാ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​വും പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തും ഐ​ക്ക​ണി​ക്​ ചി​ത്ര​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​വി​ടെ​പ്പോ​യാ​ലും ശു​ക്ല​യു​ടെ കാ​മ​റ​ക്ക​ണ്ണു​ക​ൾ ഒ​പ്പി​യെ​ടു​ത്ത ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാം. മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ച​രി​ത്ര മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ലും തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ഈ ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മി​ന്നു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റേ​ത​ട​ക്കം പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും യൗ​വ​ന കാ​ല​ത്തെ ഗം​ഭീ​ര ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ​ല​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ​ല അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ക​ർ​ത്തി. അ​തി​ലൊ​ന്നാ​ണ്​ എ​ലി​സ​ബ​ത്ത്​ രാ​ജ്ഞി യു.​എ.​ഇ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ടു​ത്ത ചി​ത്രം. ചു​വ​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ ചൂ​ടി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം രാ​ജ്ഞി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ സ​മ​യ​ത്ത്​ ഏ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റു​ടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​പ്പോ​ഴും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ്​ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​യി എ​ത്താറുണ്ടായിരുന്ന​ത്.



    News Summary - Ramesh Shukla: The camera eyes that captured history
