    Posted On
    23 Jan 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 9:05 AM IST

    റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം; മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്

    റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം; മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി ന​ഗ​ര​ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ്. മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചാ​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കും ന​ല്‍കൂ. ടെ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ ഐ.​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലോ​ഗി​ന്‍ ചെ​യ്ത്​ ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാം. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സോ മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ളോ ഇ​തി​നാ​യി സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. അ​പേ​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍കി​യാ​ല്‍ ടെ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    ടെ​ന്റി​ന്​ 60 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വ​ലി​പ്പ​മു​ണ്ടാ​വ​രു​ത്, അ​ഞ്ച് മീ​റ്റ​റി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​യ​രം പാ​ടി​ല്ല, വ​സ്തു ഉ​ട​മ​യു​ടെ വീ​ടി​ന്റെ മു​ന്നി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം ടെ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്, റോ​ഡു​ക​ളോ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളോ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്ത​രു​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​ഷ്‌​ക​ര്‍ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍. സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ടെ​ന്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ക​മ്പി​ളി, ബ​ദൂ​യി​ന്‍ തു​ണി​ക​ള്‍, ടാ​ര്‍പോ​ളി​നു​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് റ​മ​ദാ​ന്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ക്കും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടെ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ വി​ല്‍ക്ക​ല്‍, വാ​ങ്ങ​ല്‍, വാ​ട​ക​ക്ക് കൊ​ടു​ക്ക​ല്‍, ടെ​ന്റി​നു​പു​റ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മോ​ഷ​ണ​ല്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ വി​ല​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴോ സ്വ​കാ​ര്യ, പൊ​തു വ​സ്തു​വ​ക​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ ഇ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പെ​ര്‍മി​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക്കാ​വും. അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കെ​തി​രേ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പെ​ര്‍മി​റ്റ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യോ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കു​ക​യോ മ​റ്റ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ല്‍ ടെ​ന്റു​ക​ള്‍ നീ​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും.

