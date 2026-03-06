Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറമദാൻ പ്രഭാഷണവും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 March 2026 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 8:54 AM IST

    റമദാൻ പ്രഭാഷണവും ആത്മീയ സദസും

    text_fields
    bookmark_border
    റമദാൻ പ്രഭാഷണവും ആത്മീയ സദസും
    cancel
    camera_alt

    ഫസൽ മട്ടന്നൂർ (ചെയർമാൻ), റയീസ് ഇല്ലിക്കൽ(കൺവീനർ), റഹൂഫ് മൂര്യാട്(ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി)

    ദുബൈ: കൂത്തുപറമ്പ് ആസ്ഥാനമായി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഖ്ദൂമിയ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദുബൈ ചാപ്റ്റർ റമദാൻ സന്ദേശ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ദുറഷീദ് സഖാഫി മെരുവമ്പായി പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഫള്​ലു മട്ടന്നൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. കണ്ണപുരം മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുബൈർ അമാനി പെടെന നേതൃത്വം നൽകി. റഹൂഫ് മൂരിയാട്, നിസാർ മാടത്താടി, അൻവർ പാറപ്രം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ഫസൽ മട്ടന്നൂർ(ചെയർമാൻ), റഈസ് ഇല്ലിക്കൽ(കൺവീനർ), റഹൂഫ് മൂരിയാട്(ട്രഷറർ), അബ്ദുസ്സലാം മൂരിയാട്, അനീസ് തലശ്ശേരി, അൻവർ പാറപ്രം,സഫീർ മാക്കൂൽ പീടിക, ഹാഷിം കുത്തുപറമ്പ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), റിയാസ് മൂരിയാട്, ഫിനോജ് കതിരൂർ, ഫസ് ലു നിലയിലാട്ട്, ഫൈസൽ നിർമ്മലഗിരി, റംഷാദ് ഇരിവേരി(കൺവീനർമാർ) എന്നിവരെ ഭാരവാഹികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു. അബ്ദുസ്സലാം പി.പി സ്വാഗതവും റിയാസ് മൂരിയാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsramadanSpiritual gathering
    News Summary - Ramadan sermon and spiritual gathering
    Similar News
    Next Story
    X