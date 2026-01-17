Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    17 Jan 2026 6:46 AM IST
    17 Jan 2026 6:46 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ഇ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കും

    ദേ​ര ഓ​ൾ​ഡ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലാ​ണ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ദു​ബൈ​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ഇ​ന്ന്​ തു​റ​ക്കും
    മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​

    ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ ‘റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​’ തു​റ​ക്കു​ന്നു. ദേ​ര​യി​ലെ അ​ൽ റാ​സ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ഓ​ൾ​ഡ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്​​ട്രീ​റ്റി​ലാ​ണ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15വ​രെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മാ​സ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​ങ്ങാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സം​വി​ധാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൈ​തൃ​ക​വും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സം​സ്കാ​ര​വും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ‘വു​ൽ​ഫ സീ​സ​ൺ’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​ച​യം, അ​ടു​പ്പം എ​ന്നെ​ല്ലാം അ​ർ​ഥ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷാ പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ്​ ‘വു​ൽ​ഫ’. ദു​ബൈ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ ശൈ​ഖ ല​ത്തീ​ഫ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂം ന​യി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി റ​മ​ദാ​ൻ, ഹ​ഖ്​ അ​ൽ ലൈ​ല, ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല, പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ 30 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 50ല​ധി​കം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ, സം​രം​ഭ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ദൃ​ഢ​നി​ശ്​​ച​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. 10ലേ​റെ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ​ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കും.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ജ​ന​പ്രി​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. ത​ൽ​സ​മ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​മാ​റാ​ത്തി നാ​ട​ൻ ക​ല​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സാം​സ്കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ, മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​പ​ണി​ക​ളെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​യി പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഇ​മാ​റാ​ത്തി പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​രം​ഭ​മാ​ണ് റ​മ​ദാ​ൻ മാ​ർ​ക്ക​റ്റെ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ പൈ​തൃ​ക, പു​രാ​വ​സ്തു വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​സീം അ​ൽ ഖാ​സിം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

