    date_range 18 Feb 2026 7:45 PM IST
    date_range 18 Feb 2026 7:45 PM IST

    റമദാന്​ സമാരംഭം: തടവുകാർക്ക്​ മോചനം നൽകി ഭരണാധികാരികൾ

    -2312 തടവുകാർ മോചിതരായി
    ദുബൈ: വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്​ ആത്​മസംസ്കരണത്തിന്‍റെ രാപ്പകലുകൾ സമ്മാനിച്ച്​ യു.എ.ഇയിൽ വിശുദ്ധ റമദാന്​ സമാരാംഭം. ഇനിയുള്ള 30 നാളുകൾ പശ്ചാത്താപം തേടി കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക്​ ഉയരും. മനസ്സും ശരീരവും വ്രതശുദ്ധിയുടെ ആത്​മനിർവൃതിയിലാകും. സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ പേർക്കും സമാധാനവും കുടുംബ സ്ഥിരതയും ശാന്തിയും സമ്മാനിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി വിശുദ്ധ റമദാനോടനുബന്ധിച്ച്​ രാജ്യത്ത്​ തടവുകാർക്ക്​ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ ഭരണാധികാരികൾ മോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചു​. 2312 തടവുകാരാണ്​ മോചിതരായത്​.

    പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാൻ രാജ്യത്തെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ കഴിയുന്ന 1,440 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. വിവിധ കേസുകളിലെ തടവുകാർക്കെതിരെ വിധിച്ച ശിക്ഷകളിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന്​ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഷാർജ എമിറേറ്റിൽ 738 തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാനാണ്​ യു.എ.ഇ സുപ്രിം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായി ​ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    അജ്​മാനിൽ 134 തടവുകാർക്കും മോചനം ലഭിക്കും. മറ്റ്​ എമിറേറ്റുകളിലും തടവുകാർക്ക്​ ഭരണാധികാരികൾ മോചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്​. തടവുകാലത്ത്​ ജയിലിലെ നല്ല നടപ്പ്​ പരിഗണിച്ചാണ്​ മോചനം. അതേസമയം, ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത തടവുകാർക്ക്​ മോചനം ലഭിക്കില്ല. പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിലും റമദാനിലും ഭരണാധികാരികൾ തടവുകാർക്ക്​ മോചനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്​ പതിവാണ്​. സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുടെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടാണ്​ ഇവർക്ക്​ മോചനം സാധ്യമാക്കാറ്​.

    കൊലപാതകം, രാജ്യ​ദ്രോഹം പോലുള്ള ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരെ മോചനത്തിനായി പരിഗണിക്കാറില്ല. തടവുകാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും റമദാനിൽ സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും നൽകാനുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ ആഗ്രഹമാണ്​ ഈ നടപടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്​. ജീവിത പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുകയെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹവും ഈ നടപടി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

