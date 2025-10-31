Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:39 AM IST

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്-​ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്-​ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തും
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്-​ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, പൊ​ലീ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് അ​ലി അ​ല്‍ നു​ഐ​മി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് പൊ​ലീ​സും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ചേ​ര്‍ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കു​ന്ന ര​ണ്ട് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ള്‍ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, പൊ​ലീ​സ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് അ​ലി അ​ല്‍ നു​ഐ​മി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​സ്പ​ര താ​ല്‍പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ​തു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നും സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ച​ത്. പൊ​ലീ​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ മി​ക​വ് കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മേ​ധാ​വി​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ras Al khaimahgulfnewsgulfPolice
    News Summary - Rak will strengthen police-judiciary cooperation
    Similar News
    Next Story
    X