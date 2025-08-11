Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 11 Aug 2025 10:24 AM IST
    സന്ദര്‍ശകരില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി റാക് ടൂറിസം പൊലീസ്

    സന്ദര്‍ശകരില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടി റാക് ടൂറിസം പൊലീസ്
    റാ​ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഗാ​നിം അ​ല്‍ സു​വൈ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഫീ​ല്‍ഡ് പ​ര്യ​ട​നം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് റാ​ക് ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ്. മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ വി​നോ​ദ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് ടൂ​റി​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഗാ​നിം അ​ല്‍ സു​വൈ​ദി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ര്‍ഷാ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ വി​നോ​ദ അ​വ​ബോ​ധ​വും മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ല്‍കു​ന്ന 85 ഫീ​ല്‍ഡ് കേ​സു​ക​ള്‍, പ്ര​തി​മാ​സം 750 മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ടൂ​റി​സ്റ്റ് പ​ട്രോ​ളി​ങ്, 14 ടൂ​റി​സം പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ടൂ​റി​സം സു​ര​ക്ഷ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി വി​ക​സ​ന​വും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വ​കു​പ്പ് തു​ട​രും. വി​നോ​ദ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കും ഒ​രു പോ​ലെ മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഗാ​നിം തു​ട​ര്‍ന്നു.

