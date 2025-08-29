Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക് ടി.​ഡി.​എ​ക്ക്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 7:11 AM IST

    റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ​ക്ക്​ പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ​ക്ക്​ പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ സി.​ഇ.​ഒ

    ഹാ​രി​സ​ണ്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ) പു​തി​യ സി.​ഇ.​ഒ ആ​യി ഫി​ലി​പ്പ ഹാ​രി​സ​ണെ നി​യ​മി​ച്ചു. ആ​റു വ​ര്‍ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നം ഒ​ഴി​യു​ന്ന റാ​ക്കി ഫി​ലി​പ്പ്സി​ന്‍റെ ഒ​ഴി​വി​ലാ​ണ് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ ടൂ​റി​സം മു​ന്‍ എം.​ഡി​യാ​യി​രു​ന്ന ഹാ​രി​സ​ണ്‍ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ആ​സ്ത്രേ​ലി​യ​യി​ലും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടൂ​റി​സം വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​മു​ള്ള ഹാ​രി​സ​ണ് ‘ഭാ​വി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം’ എ​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സു​ഊ​ദ് അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി പ​റ​ഞ്ഞു.

    2025ലെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ 6,50,000 സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ വ​ര​വേ​റ്റ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ സു​സ്ഥി​ര ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ന്‍ ഹാ​രി​സ​ണി​ന്‍റെ നി​യ​മ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കും. 2030ഓ​ടെ പ്ര​തി​വ​ര്‍ഷം മൂ​ന്ന​ര ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള ക​ര്‍മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsrakgulfappoints
    News Summary - Rak TDA appoints new CIO
    Similar News
    Next Story
    X