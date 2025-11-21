Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 8:41 AM IST

    റാക് ശമല്‍-റംസ് റോഡ് വേഗപരിധി 80 കിലോമീറ്റര്‍

    റാക് ശമല്‍-റംസ് റോഡ് വേഗപരിധി 80 കിലോമീറ്റര്‍
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് അ​ല്‍ ശ​മ​ല്‍-​അ​ല്‍ റം​സ് റോ​ഡി​ലെ വേ​ഗ​പ​രി​ധി മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല്‍ 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും തി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ത​ക​ളു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​വും സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ള്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ത് പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    News Summary - Rak Shamal-Rums road speed limit 80 km/h
