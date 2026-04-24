റാക് സ്കൂളുകളില്‍ പര്യടനം നടത്തി റാക് പൊലീസ്

റാക് സ്കൂളുകളില് പര്യടനം നടത്തി റാക് പൊലീസ്
റാസല്ഖൈമ: വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സാധാരണ നിലയിലായതോടെ വിവിധ സകൂളുകളില് പരിശോധന നടത്തി റാസല്ഖൈമ പൊലീസ്.
വിദ്യാര്ഥികള് വീണ്ടും സ്കൂളുകളില് എത്തിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തില് അവരുടെ മടങ്ങിവരവിന്റെ പൊതുസ്ഥിതിയും സ്കൂളുകളുടെ പ്രവര്ത്തന സംവിധാനങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അധികൃതരുടെ സന്ദർശനം. പൊലീസ് സംഘം സ്കൂള് ബസ് സര്വീസുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം നിരീക്ഷിക്കുകയും ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങള് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജീവനക്കാര്ക്കും പൊലീസ് മാനസിക പിന്തുണയും സുരക്ഷാ നിദേശങ്ങളും ഗതാഗത ബോധവത്കരണവും നല്കി.
വിദ്യാര്ഥികളുടെ സുരക്ഷ സുപ്രധാനമാണെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആത്മവിശ്വാസം നല്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതവും സ്ഥിരതയുമുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള പരിശോധന-നിരീക്ഷണങ്ങള് റാസല്ഖൈമയില് തുടരും.
എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും സുരക്ഷയും വിജയവും ആശംസിച്ചാണ് അധികൃതര് സ്കൂളുകളില് നിന്ന് മടങ്ങിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register