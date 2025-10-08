Begin typing your search above and press return to search.
    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം -റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​

    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ണം -റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തി​ല്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ര്‍ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. ലോ​ക ടൂ​റി​സം ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​വും ടൂ​റി​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ര്യ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സു​വ​നീ​റു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ബീ​ച്ചു​ക​ള്‍, പ​ർ​വ​താ​രോ​ഹ​ണം, ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷാ മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി. വാ​ഹ​ന വേ​ഗ​ത കു​റ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ വി​നോ​ദ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ടൂ​റി​സം പൊ​ലീ​സ് കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കാ​നും മാ​ന്യ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണം നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​നും രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ല​വി​ലു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഓ​ര്‍മി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - rak police says tourist must follow the rules of the country
