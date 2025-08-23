Begin typing your search above and press return to search.
    23 Aug 2025 7:56 AM IST
    23 Aug 2025 7:56 AM IST

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ല്‍ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ല്‍ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ല്‍ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​വും റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ റെ​യി​ല്‍വേ ശൃം​ഖ​ല ഡെ​വ​ല​പ്പ​റും ഓ​പ​റേ​റ്റ​റു​മാ​യ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ലി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ത​ക​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പ്രോ​ല്‍സാ​ഹി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ല്‍ കാ​ര്‍ഗോ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ ഉ​മ​ര്‍ അ​ല്‍ സു​ബാ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ, സി​വി​ല്‍ സം​ര​ക്ഷ​ണം, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ര​ക്ക് തീ​വ​ണ്ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പാ​സ​ഞ്ച​ര്‍ ട്രെ​യി​നി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​വി​നോ​ദ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ വ​ള​ര്‍ച്ച​യും മ​ല്‍സ​ര​ശേ​ഷി​യെ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു.

