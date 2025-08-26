Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:17 AM IST

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    Rak Police
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് അ​വാ​ഫി സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ക്ലാ​സ് റൂ​മി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ന്‍ ചീ​ഫ്​ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ താ​യർ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന യാ​ത്ര സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​രു​ത​ലൊ​രു​ക്കി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ണ്ടെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ക​മാ​ന്‍ഡ​ര്‍ ഇ​ന്‍ ചീ​ഫ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍താ​യ്ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ‘

    അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ദി​വ​സം’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു​ക്കി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ ദി​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കും തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​ല്‍ഡ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭി​ന​ന്ദ​മ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്നു. ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് റൂ​മു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഡ്രോ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​ന്നി​ലു​ള്ള ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ പ്ര​ധാ​ന മു​ന്‍ഗ​ണ​ന​യാ​ണെ​ന്നും ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ന്‍ഡ് യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​നത്തി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സാ​യി​ദ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ജ​മാ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍താ​യ്ര്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. വി​വി​ധ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷാ​പാ​ഠ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ള്‍ പ്ര​വൃ​ത്തി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsRAK policeNew academic yearRoad safety lessons
    News Summary - Rak police provide safety lessons to students
    Similar News
    Next Story
    X