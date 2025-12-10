Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:50 AM IST

    റാക് പൊലീസ് ‘ഡെക്കോ’ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു

    റാക് പൊലീസ് ‘ഡെക്കോ’ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഡെ​ക്കോ’ നാ​യ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് കെ 9 ​സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പി​ല്‍ ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ട ‘ഡെ​ക്കോ’ നാ​യ് പ​രി​ശീ​ല​ന സ്യൂ​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​തി​ഥി​യാ​യ​ത്തെി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഡ​ച്ച് പൗ​ര​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം. യു.​എ.​ഇ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​വി​ധ പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഫെ​ഡ​റ​ല്‍ കെ9 ​സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഹ​ബ്സി, റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് കെ9 ​സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഷാ​മി​ലി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് നാ​യു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴു​കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ്റ​മ​റ്റ​താ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

