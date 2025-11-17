Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 10:00 AM IST
    date_range 17 Nov 2025 10:00 AM IST

    സഹിഷ്ണുത ദിനം ആചരിച്ച് റാക് പൊലീസ്

    സഹിഷ്ണുത ദിനം ആചരിച്ച് റാക് പൊലീസ്
    സ​ഹി​ഷ്ണു​ത ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ല്‍കി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹി​ഷ്ണു​ത ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ്​ സ​ര്‍വി​സ​സ് സെ​ന്‍റ​റും ട്രാ​ഫി​ക് അ​വ​യ​ര്‍നെ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ മീ​ഡി​യ ബ്രാ​ഞ്ചും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യെ പ്രേ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​ര്‍ഡു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ‘ന​മു​ക്ക് ഒ​രു​മി​ച്ച് മു​ന്‍കൈ​യെ​ടു​ക്കാം, സ​ഹി​ഷ്ഹു​ണ​ത ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് ഒ​രു ദി​നം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഒ​രു ജീ​വി​ത രീ​തി​യാ​ക്കാം’ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​ച​ക​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ന​ല്‍കി​യ​ത്.

