Madhyamam
    U.A.E
    12 Jan 2026 7:09 AM IST
    12 Jan 2026 7:09 AM IST

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യ​റി​യാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു
    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി​യ​റി​യാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്
    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​താ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. നി​രീ​ക്ഷ​ണം, വി​ശ​ക​ല​നം, വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​വി​ധാ​നം ത​ന്ത്ര​പ​ര​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ഡോ. ​യൂ​സ​ഫ് സാ​ലിം ബി​ൻ യാ​കൂ​ബ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്മാ​ർ​ട്ട് സം​വി​ധാ​നം ‘ഹോ​ട്ട് സ്‌​പോ​ട്ടു’​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​ട്രോ​ളു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ ക്യാ​മ​റ​ക​ളും ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് റൂ​മു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഇ​തു​വ​ഴി പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ, സ്മാ​ർ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത പ​ട്രോ​ളി​ങ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ്​ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ന​വീ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ തെ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മു​ൻ​ക​രു​ത​ലോ​ടെ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ വി​വി​ധ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ന​വീ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും വേ​ഗ​ത​യി​ലും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ക​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​യു​സു​ഫ് സ​ലിം ബി​ൻ യാ​കൂ​ബ് തു​ട​ർ​ന്നു.

