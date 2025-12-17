Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:52 AM IST

    സ്പെ​ഷ​ല്‍ ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി

    സ്പെ​ഷ​ല്‍ ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി സ്പെ​ഷ​ല്‍

    ടാ​ക്സ് ഫോ​ഴ്സ് സേ​ന​യു​ടെ പ​രേ​ഡ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സു​ര​ക്ഷാ​സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ല്‍ ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സ് സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി.

    സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ടാ​സ്ക് ഫോ​ഴ്സി​ന്‍റെ ആ​ധു​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. സേ​ന​യു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​നം വീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ നൂ​ത​ന ഫീ​ല്‍ഡ് ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല പ​റ​ഞ്ഞു. സ്പെ​ഷ​ല്‍ ടാ​സ്ക് ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്‍റ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ​ര്‍പ്പി​ത സേ​വ​നം അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​യൂ​സ​ഫ് ബി​ന്‍ യാ​ക്കൂ​ബ്, സ്പെ​ഷ്യ​ല്‍ ടാ​സ്ക് ഡി​പ്പാ​ര്‍ട്ട്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ സാ​ലെം ബി​ന്‍ ബ​ദ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു.

    X