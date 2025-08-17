Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:43 AM IST

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ-​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പു​തി​യ സം​ഘ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ലോ​ച​ന യോ​ഗം 

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ- പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പു​തി​യ ടീം ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍.

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കും സ്ഥി​രം സം​ഘം പു​ന$​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പു​തി​യ സു​ര​ക്ഷ ടീം ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം. ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ വ​കു​പ്പ് മെ​യി​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പു​തി​യ ടീ​മി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന-​ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. വ​രും​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും മേ​ല്‍നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ജ​ണ്ട​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ ടീം ​ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍, പ്ര​ധാ​ന വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന, വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കും. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ടീം ​പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ഹ്മ​ദ് തു​ട​ര്‍ന്നു.

