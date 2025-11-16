Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Nov 2025 8:55 AM IST
    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക്​ മാ​ധ്യ​മ അ​വ​ബോ​ധ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക്​ മാ​ധ്യ​മ അ​വ​ബോ​ധ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്
    ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: മാ​ധ്യ​മ അ​വ​ബോ​ധം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ക്കു​ക​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്.ഉ​മ്മു​ല്‍ഖു​വൈ​ന്‍ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മാ​സ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന ‘ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വി​ന്‍റെ പ​ങ്ക്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സ്ഥാ​പ​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വി​ന്‍റെ നി​ര്‍ണാ​യ​ക ചു​മ​ത​ല​ക​ള്‍ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ക്താ​വി​നു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കേ​ണ്ട ഗു​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ല്‍ ക​ഴി​വു​ക​ളും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ടി​ത്ത​റ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​രും​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​മാ​യും മാ​ധ്യ​മ സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​റി​വ് ന​ല്‍കി അ​വ​രെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക, അ​വ​ശ്യം വേ​ണ്ട പോ​സി​റ്റി​വ് സ്വാ​ധീ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ന​ഖ്ബി ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

