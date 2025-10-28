Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 8:14 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 8:14 AM IST

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ര്‍വി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് 52 ര​ക്ഷാദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ര്‍വി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് 52 ര​ക്ഷാദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് എ​യ​ര്‍വി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ 52 ര​ക്ഷാ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി മേ​ധാ​വി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ് കേ​ണ​ല്‍ പൈ​ല​റ്റ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ലി അ​ല്‍ഷെ​ഹി.

    മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്ക് ക​രു​ത​ലൊ​രു​ക്കി​യ​ത് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം, സു​ര​ക്ഷ പ​ട്രോ​ളി​ങ്, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പി​ന്തു​ണ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ​ര്‍വി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യോ​മ ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും. പൊ​തു താ​ല്‍പ​ര്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് വ്യോ​സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf NewsRAK policerescue missionRAK Police Air Wing
    News Summary - Rak Police Air Wing conducted 52 rescue missions
