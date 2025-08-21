Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസുരക്ഷിത സ്കൂള്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:41 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:41 AM IST

    സുരക്ഷിത സ്കൂള്‍ യാത്രക്ക് റാക് പൊലീസ് കര്‍മപദ്ധതി

    text_fields
    bookmark_border
    rak police
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി​യു​ടെ

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗം

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: വേ​ന​ല​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങ​വേ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചേ​ര്‍ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ്കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്കും സ​മീ​പം സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്കൂ​ള്‍ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഏ​കോ​പ​നം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തും. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ള്‍ വ​കു​പ്പു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ് ചെ​യ്ത പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ള്‍ ടീ​മു​ക​ളെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ലും റൗ​ണ്ടെ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളി​ലും പ്ര​ധാ​ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ന്യ​സി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍സാം തു​ട​ര്‍ന്നു.

    റാ​ക് സ​മ​ഗ്ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​ധി​കാ​ര പ​രി​ധി​യ​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളെ​യും സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട്സ്പോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന​വും യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ഹോ​ട്ട്സ്പോ​ട്ടു​ക​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ​യും ഉ​ച്ച​ക്കും പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ധ്യ​യ​ന വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ല്‍ രാ​വി​ലെ 8.30 വ​രെ​യും ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30 മു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30 വ​രെ​യും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് പ​ട്രോ​ളി​ങ് ടീം ​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ട്രാ​ന്‍സ്പോ​ര്‍ട്ട്, സ​ഈ​ദ് ട്രാ​ഫി​ക് സി​സ്റ്റം​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsRAK policeAction Plan
    News Summary - Rak Police action plan for safe school journeys
    Similar News
    Next Story
    X