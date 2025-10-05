Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 9:26 AM IST

    വി​ക​സ​ന കു​തി​പ്പി​ൽ റാ​ക് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ബീ​ച്ച്

    text_fields
    bookmark_border
    85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ബീ​ച്ച്​ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ വ​മ്പ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    rasal kaima
    cancel

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ​വി​ഴ ദ്വീ​പു​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്ന ബീ​ച്ചി​ന്‍റെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വു​മാ​യി റാ​ക് മ​ര്‍ജാ​ന്‍. വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഗ​താ​ഗ​തം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ ക്ഷേ​മ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്‍ ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നി 85 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ഗ​ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി പു​ന​ര്‍നി​ര്‍മി​ക്കു​ക. ഡ്രോ​ണു​ക​ള്‍, ക​രി​മ​രു​ന്ന് പ്ര​യോ​ഗം, വി​ക​സ​നം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഭീ​മ​ന്‍ മാ​തൃ​ക, പാ​ത​ക​ള്‍ക്കി​രു​വ​ശ​വും ഹ​രി​ത വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ള്‍, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍, വി​സ്തൃ​തി​യേ​റി​യ ബീ​ച്ച് ഫ്ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ഫ്രീ ​ഹോ​ള്‍ഡ് പ്രോ​പ്പ​ര്‍ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡെ​വ​ല​പ്പ​റാ​യ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ അ​ല്‍ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ പ്രൗ​ഢ സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി പ്രാ​വ​ര്‍ത്തി​ക​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ള്‍ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ക​യും തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ബീ​ച്ച് ടൗ​ണ്‍ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​മെ​ന്ന് മ​ര്‍ജാ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, ടൂ​റി​സം, നി​ക്ഷേ​പ കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ല്‍ ആ​ഗോ​ള ശ്ര​ദ്ധ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി, ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ കോ​ടി​ക​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടും. എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വി​പ​ണി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ദ്വീ​പി​ന്‍റെ​യും റാ​ക് സെ​ന്‍ട്ര​ലി​ന്‍റെ​യും വി​റ്റൊ​ഴി​ഞ്ഞ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ശ​ക്തി കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ബീ​ച്ച് ഈ ​വ​ഴി​യി​ല്‍ വി​ക​സി​ക്കു​ക​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്കും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്കും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ വ​ഴി​ക​ള്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും അ​ബ്ദു​ല്ല തു​ട​ര്‍ന്നു.

    ജീ​വി​തം, തൊ​ഴി​ല്‍, വി​നോ​ദം, ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സം​യോ​ജ​നം പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കും. മൂ​ന്ന് കി​ലോ മീ​റ്റ​ര്‍ വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള ബീ​ച്ചി​ല്‍ 74,000 താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും 32,000 പേ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ല്‍ ശ​ക്തി​യു​മു​ള്ള എ​ട്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടും.12,000 ഹോ​ട്ട​ല്‍ മു​റി​ക​ളും 22,000 റ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും നി​ർ​മി​ക്കും. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി എ​ണ്‍പ​തി​നാ​യി​രം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ആ​റ​ര ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​ത​രു​ശ്ര അ​ടി വി​സ്തീ​ര്‍ണ​മു​ള്ള തു​റ​ന്ന പ​ച്ച​പ്പ്​ നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​മാ​ണ് മാ​സ്റ്റ​ർ​പ്ലാ​നി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഒ​രു കാ​ര്യം. ന​ഗ​ര സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​യ്ക്കു​മി​ട​യി​ല്‍ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ന്ന​താ​കും പ​ദ്ധ​തി. മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ലാ​നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ഓ​രോ ബീ​ച്ച് ഫ്ര​ണ്ട് റി​സോ​ര്‍ട്ട് ഏ​രി​യ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു.അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ ഗ​ള്‍ഫി​നും അ​ല്‍മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ദ്വീ​പി​നും അ​ഭി​മു​ഖ​മാ​യി പൊ​തു ബീ​ച്ചു​ക​ള്‍, ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ള്‍, ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി എ​ന്നി​വ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു. എ​ല്ലാ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​ക​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​രി​ത ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള വ​ലി​യ പാ​ര്‍ക്കും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsbeachRasal KhaimaEmarat beats
    News Summary - Rak Marjan Beach in a development boom
    Similar News
    Next Story
    X