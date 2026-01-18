Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറാ​ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 6:30 AM IST

    റാ​ക് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    റാ​ക് ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​വേ​ദി​യി​ൽ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യും

    മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. അ​ല്‍ ജ​സീ​റ അ​ല്‍ഹം​റ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി 14ാമ​ത് റാ​ക് ചി​ത്ര ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര-​സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ സ്ഥാ​ന​മു​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ര്‍ന്നു.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ട് വ​രെ ചി​ത്ര​ക​ല​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം തു​ട​രും. ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ എ​ട്ട് വ​രെ​യും വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ 11 വ​രെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. റ​മ​ദാ​നി​ല്‍ വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റു മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം 11 വ​രെ​യും ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ പ​ത്തു മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റു വ​രെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ക്കു​ക.

    ‘ഒ​രേ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ 49 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള 106 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍. ചി​ത്ര​ക​ല, ശി​ല്‍പ​ക​ല, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍, ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​ക്കും. പ​ഴ​യ​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര പാ​ത​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന സി​ല്‍ക്ക് റോ​ഡ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ‘സി​വി​ലൈ​സേ​ഷ​ന്‍: അ​ണ്ട​ര്‍ ദി ​സെ​യിം സ്കൈ’ ​എ​ന്ന പ്ര​മേ​യം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഷാ​ര​ണ്‍ ടോ​വ​ല്‍ ക്യൂ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​മ​കാ​ലി​ക ആ​ര്‍ട്ട് ബി​നാ​ലെ​യും വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ‘ദി ​ഹി​ഡ​ന്‍ ടേ​ബി​ള്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നു​ണ്ട്. പോ​ര്‍ച്ചു​ഗ​ലി​ലെ ചാ​മ തീ​യി​ല്‍ പാ​ച​കം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ന്‍, റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റ് പൈ​നി​ന്‍റെ സീ​സ​ണ​ല്‍ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Rak Kalotsavam gets off to a bright start
    Similar News
    Next Story
    X