Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:20 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:20 PM IST

    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച് റാ​ക് കെ-9

    text_fields
    bookmark_border
    നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച് റാ​ക് കെ-9
    cancel
    Listen to this Article

    ​റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് പൊ​ലീ​സി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം (കെ -9) ​പോ​യ​വ​ര്‍ഷം നി​ര​വ​ധി സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. നേ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ശേ​ഷി കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തും എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം (കെ -9) ​മേ​ധാ​വി മേ​ജ​ര്‍ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ശ​മീ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    11ാമ​ത് ഐ.​ബി.​പി.​സി (ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബെ​സ്റ്റ് പ്രാ​ക്ടീ​സ് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ന്‍) മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ക​െ​ണ്ട​ത്ത​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കെ 9 ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ മ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും കെ -9 ​പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സ​ര്‍വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ഷ​ന്‍ പ്രോ​ഗ്രാം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി.

    ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശം (ഇ​ന്‍റ​ല​ക്ച്വ​ല്‍ പ്രോ​പ​ര്‍ട്ടി) നേ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി രാ​ജ്യ​ത്തെ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​മെ​ന്നും മേ​ജ​ര്‍ അ​ല്‍ ശ​മീ​ലി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf news malayalamLatest News
    News Summary - Rak k 9
    Similar News
    Next Story
    X