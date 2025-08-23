Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റാ​ക് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ്

    Rak jail department
    ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്കാ​യി റാ​ക് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന പ​രി​പാ​ടി’​യി​ല്‍ ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ മാ​മ​രി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ലോ​ക മാ​നു​ഷി​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘പു​സ്ത​ക വാ​യ​ന’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് റാ​ക് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ്. ഓ​ട്ടോ ഇ​മ്യൂ​ണ്‍ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ലെ ഡോ. ​ഫാ​ത്തി​മ അ​ല്‍ മാ​മ​രി വാ​യ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ത​ട​വു​കാ​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​വ​രി​ല്‍ പ്ര​ത്യാ​ശ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള റാ​ക് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ത​ട​വു​കാ​ര്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വാ​യ​ന പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ജ​യി​ല്‍ വ​കു​പ്പ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കേ​ണ​ല്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ മ​ത്താ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ട​വു​കാ​രി​ല്‍ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ല്ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ് വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷ കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ശേ​ഷം സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ന്ന് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​ഭാ​വ​ന​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നത് ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത ന​യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

