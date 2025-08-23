ലോക മാനുഷിക ദിനം ആഘോഷിച്ച് റാക് ജയില് വകുപ്പ്text_fields
റാസല്ഖൈമ: ലോക മാനുഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘പുസ്തക വായന’ സംഘടിപ്പിച്ച് റാക് ജയില് വകുപ്പ്. ഓട്ടോ ഇമ്യൂണ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഡോ. ഫാത്തിമ അല് മാമരി വായന പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നല്കി. തടവുകാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരില് പ്രത്യാശ വളര്ത്തുന്നതിനുമുള്ള റാക് ജയില് വകുപ്പിന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു തടവുകാര്ക്കായി ഒരുക്കിയ വായന പരിപാടിയെന്ന് റാക് പൊലീസ് ജയില് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് കേണല് ഹമദ് അല് മത്താര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
തടവുകാരില് മൂല്യങ്ങള് വളര്ത്തുന്നതിനും നല്ല മാറ്റങ്ങള് വരുത്താനുള്ള കഴിവ് വര്ധിപ്പിക്കാനും ശിക്ഷ കാലയളവിനുശേഷം സമൂഹത്തോട് ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭാവനകള് നല്കുന്ന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നത് ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
