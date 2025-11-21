Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    21 Nov 2025 8:49 AM IST
    21 Nov 2025 8:49 AM IST

    റാക് നിക്ഷേപ വാണിജ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് ഉജ്ജ്വല പരിസമാപ്തി

    2000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി
    റാക് നിക്ഷേപ വാണിജ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് ഉജ്ജ്വല പരിസമാപ്തി
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഊ​ദ് റാ​ക് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് സ​മ്മി​റ്റ് വേ​ദി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ പു​തി​യ വി​ക​സ​ന രൂ​പ​രേ​ഖ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ര​ണ്ടാ​മ​ത് റാ​ക് നി​ക്ഷേ​പ വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഉ​ജ്ജ്വ​ല പ​രി​സ​മാ​പ്തി. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ല്‍ ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഊ​ദി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍, സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വ​കു​പ്പ് ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ത്തെ കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു. നൂ​ത​ന ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം, വ്യ​വ​സാ​യി​ക വി​ക​സ​നം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം, സു​സ്ഥി​ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ദേ​ശീ​യ-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര​ത പാ​ത​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ മു​ന്നി​ല്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ച്ച​ത്.

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യു​ടെ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പു​തു​നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ വാ​ലി​യ​ന്‍റ് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വി​സ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​രി​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്‍ഹ​യ്യ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റാ​ക് ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ​ബ്ബ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി, റാ​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ അ​ല്‍ ഷു​ഐ​ബ് അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി, മ​ര്‍ജാ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ലി, റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഫി​ലി​പ്പ ഹാ​രി​സ​ണ്‍, മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഇ​ബ്തി​സം അ​ലി അ​ല്‍സാ​ദി, ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ്രു ക്ലാ​ര്‍ക്ക്, മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് എ​ന​ര്‍ജി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ന്‍സ്ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഹ​മ്മാ​ദി, റാ​ബി​ഹ് ഖൗ​രി, സാ​ന്ദ്ര ലൊ​വ്, പോ​ള്‍ പോ​ട്ട്ഗീ​റ്റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വാ​ണി​ജ്യ-​വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു.

    നെ​റ്റ് വ​ര്‍ക്കി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ള്‍, ക്യൂ​റേ​റ്റ​ഡ് ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ള്‍, നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍, പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ഫോ​റ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ റാ​ക് ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്‍റ് സ​മ്മി​റ്റി​നെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 2000ത്തി​ലേ​റെ പേ​ര്‍ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

