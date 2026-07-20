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    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 July 2026 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 11:46 AM IST

    ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ച് റാക് ഇൻകാസ്

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    ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ച് റാക് ഇൻകാസ്
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    മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻകാസ് റാസൽഖൈമ സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽനിന്ന്​

    റാസൽഖൈമ: ഇൻകാസ് റാസൽഖൈമ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അനുസ്മരിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൂന്നാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുഷ്പാർച്ചനക്ക് ശേഷം നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ ഇൻ കാസ് റാസൽഖൈമ പ്രസിഡന്റ് എസ്.എ. സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    ആക്ടിങ്​ പ്രസിഡന്റ നാസൽ അൽമഹ, യു.എ.ഇ മേഖല സെക്രട്ടറി സെബാസ്റ്റ്യൻ, റാക്​ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദ് നെടുംപറമ്പിൽ, ജിൽജു കെ. ചാണ്ടി, ഭാരവാഹികളായ ഡോ. റെജി ജേക്കബ്, സുരേഷ് വേങ്ങോട്, പ്രിൻസ്, ഉല്ലാസ്, ഷാൻ ഫസലുദീൻ, വി. ബൈജു, ഷാജി തോമസ്​, നാസർ, ഡോ. റോയ് ജോർജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജി സക്കറിയ സ്വാഗതവും ജോ. ട്രസ്റ്റി പ്രസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസിസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:Oommen ChandyMemorygulfRak Incas
    News Summary - Rak Incas remembers Oommen Chandy
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