Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:55 AM IST

    നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് റാ​ക് ഐ.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    RAK ICC
    cancel
    camera_altRAK ICC

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ നി​യ​മ​നി​ര്‍മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ കോ​ഓ​പ​റേ​റ്റ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ (റാ​ക് ഐ.​സി.​സി). ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ല്‍ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ഓ​ഫ്ഷോ​ര്‍ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് മാ​ര്‍ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് റാ​ക് ഐ.​സി.​സി. ആ​സ്തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, ഭ​ര​ണം, ത​ര്‍ക്ക പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍ 2019ല്‍ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മ്പ​ദ്ഘ​ട​ന​ക്കും ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല ആ​സ്തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഉ​ത​കു​ന്ന ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും റാ​ക് ഐ.​സി.​സി വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. റാ​ക് ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക​ത​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​രു​ത്തും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. ഇ​ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ലും പു​റം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ര്‍ന്ന തോ​തി​ല്‍ ആ​സ്തി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍, സം​രം​ഭ​ക​ര്‍, കു​ടും​ബ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പി​ന്തു​ട​ര്‍ച്ച ആ​സൂ​ത്ര​ണം, കു​ടും​ബ​ഭ​ര​ണം, ഒ​രു നി​യ​മ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ആ​സ്തി​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ റാ​ക് ഐ.​സി.​സി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍റെ പു​തി​യ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ജൂ​ലൈ ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ 2025ലെ ​നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ള്‍ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. മി​ക​ച്ച ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് ഭ​ര​ണ​ക്ര​മം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സ​മ്പ​ദ് സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ത​ല​മു​റ​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​നും അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​ശ്വ​സ്ത പ​ങ്കാ​ളി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് ഐ.​സി.​സി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMalayalam NewsRAK ICC
    News Summary - RAK ICC to resolve rule discrepancies
    Similar News
    Next Story
    X