Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 11:41 AM IST

    ‘ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ച​ല​ഞ്ച് 2025’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍

    വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും
    ‘ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ച​ല​ഞ്ച് 2025’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍
    റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന ‘നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ച​ല​ഞ്ച് 2025’(റാ​ക് ഡി.​സി) ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക വെ​ല്‍ന​സ് കാ​മ്പ​യി​നാ​യ റാ​ക് ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ നാ​ലാ​മ​ത് പ​തി​പ്പ് അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ര്‍വ​മാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​റാ​സ സി​ദ്ദീ​ഖി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹ മു​ക്തി​വ​രു​ത്താ​ന്‍ ച​ല​ഞ്ചി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 5,000ലേ​റെ പേ​ര്‍ ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ശാ​സ്ത്രീ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഡ​യ​ബ​റ്റ് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് വി​ജ​യം വ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 20,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും റാ​സ സി​ദ്ദീ​ഖി തു​ട​ര്‍ന്നു.

    2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29 മു​ത​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ 18 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 5.7 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ അ​തി​ല്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ എ​ച്ച്.​ബി.​എ.​വ​ൺ.​സി യു​ള്ള യു.​എ.​ഇ നി​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് റാ​ക്​ ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക്​ ചാ​ല​ഞ്ച്​ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29, 30, 31 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ല്‍ വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ച് വ​രെ റാ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ ടെ​ന്‍റ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി​യി​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യ ബി.​എം.​ഐ, എ​ച്ച്.​ബി.​എ.​വ​ൺ.​സി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍, ജീ​വി​ത ശൈ​ലി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് സ്വ​ന്തം ചെ​ല​വി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി ഫ​ല​ങ്ങ​ളും ജീ​വി​ത ശൈ​ലി വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31ന് ​ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ അ​പ്പ്ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ണം.

