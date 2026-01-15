Begin typing your search above and press return to search.
    റാ​ക് അ​ര്‍ധ മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്

    ​ലോ​ക​താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും
    റാ​ക് അ​ര്‍ധ മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്
    റാ​ക് അ​ര്‍ധ മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് അ​ര്‍ധ മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ 19ാമ​ത് പ​തി​പ്പ് അ​ടു​ത്ത മാ​സം 14ന് ​അ​ല്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് ടൂ​റി​സം ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് (റാ​ക് ടി.​ഡി.​എ) റാ​ക് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട്, അ​ഞ്ച്, 10, 21.1 കി.​മീ​റ്റ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് റേ​സു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​മേ​റി​യ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റാ​ക് അ​ര്‍ധ മാ​ര​ത്ത​ണി​ല്‍ മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ പോ​ലെ ഇ​ക്കു​റി​യും ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ള്‍ പി​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ലോ​ക​താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും റാ​ക് മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കും. മാ​ര​ത്ത​ണി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ rakhalfmarathon.com വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി പേ​രു​ക​ള്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 6.30ന് ​എ​ലൈ​റ്റ് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണ്‍, ഏ​ഴി​ന് മാ​സ് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണ്‍, 9.30ന് ​അ​ഞ്ച്, 10 കി.​മീ​റ്റ​ര്‍ റോ​ഡ് റേ​സ്, 10.30ന് ​ര​ണ്ട് കി.​മീ. ഫ​ണ്‍ റ​ണ്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മ​യ​പ​രി​ധി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ തു​ട​രു​ന്ന​വ​ര്‍ ഫു​ട്പാ​ത്തു​ക​ള്‍ വ​ഴി​യാ​ണ് ഓ​ടേ​ണ്ട​ത്.

    വേ​ള്‍ഡ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് നി​യ​മ-​ച​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക. അ​ധി​കൃ​ത​രും വേ​ള്‍ഡ് അ​ത്‍ല​റ്റി​ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ന​ല്‍കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ​രാ​ര്‍ഥി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ളും പി​ന്തു​ട​ര​ണം.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ക​ച്ച ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര ഓ​ട്ട​ക്കാ​രും കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന റാ​ക് ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണ്‍ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ദി​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

