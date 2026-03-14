    date_range 14 March 2026 9:18 AM IST
    date_range 14 March 2026 9:18 AM IST

    ഇഫ്താര്‍ സംഗമം ഒരുക്കി റാക് ഭരണാധിപന്‍

    ഇഫ്താര്‍ സംഗമം ഒരുക്കി റാക് ഭരണാധിപന്‍
    ഇഫ്താര്‍ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗണ്‍സില്‍ അംഗവും റാസല്‍ഖൈമ ഭരണാധിപനുമായ ശൈഖ് സഊദ് ബിന്‍ സഖര്‍ അല്‍ ഖാസിമി

    റാസല്‍ഖൈമ: യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗണ്‍സില്‍ അംഗവും റാസല്‍ഖൈമ ഭരണാധിപനുമായ ശൈഖ് സഊദ് ബിന്‍ സഖര്‍ അല്‍ ഖാസിമിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇഫ്താര്‍ സൗഹൃദ സംഗമം നടന്നു.റമദാനിലെ വിവിധ ദിനങ്ങളിലായി നടന്ന സംഗമത്തില്‍ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ പങ്കെടുത്തു.കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖുസാം മജ്​ലിസില്‍ നടന്ന ഇഫ്താര്‍ വിരുന്നില്‍ പൗര പ്രമുഖര്‍, തദ്ദേശീയര്‍, വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, അറബ്-ഇസ്ലാമിക കമ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു. ചടങ്ങിനെത്തിയവര്‍ ശൈഖ് സഊദിന് റമദാന്‍ ആശംസകള്‍ കൈമാറി.സമൂഹ ഐക്യവും സൗഹൃദവും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് റമദാന്‍ സംഗമങ്ങളെന്ന് ശൈഖ് സഊദ് ആശംസിച്ചു.

    TAGS:UAE NewsIftar gatheringgulf news malayalam
    News Summary - Rak Governor organizes Iftar gathering
