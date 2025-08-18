Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘സ​ന്തു​ഷ്ട...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 9:26 AM IST

    ‘സ​ന്തു​ഷ്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ദി​നം’; പു​തു​സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി റാ​ക് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കേ​ൾ​ക്കും
    ‘സ​ന്തു​ഷ്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ദി​നം’; പു​തു​സം​രം​ഭ​വു​മാ​യി റാ​ക് ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ്
    cancel
    camera_alt

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ അ​ല്‍ ദി​ഗ്ദാ​ഗ കോം​പ്ര​ഹ​ന്‍സി​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ‘ഹാ​പ്പി ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഡേ’ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ക​രു​ത​ലും എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലും സ​ന്തോ​ഷം നി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ‘ഹാ​പ്പി ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഡേ’ ​എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ നൂ​ത​ന സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ അ​ല്‍ ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് പ്രി​വ​ന്‍ഷ​ന്‍, സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ് പെ​ര്‍ഫോ​മ​ന്‍സ് ഡെ​വ​ല​പ്പ്മെ​ന്‍റ്, ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ സ്റ്റാ​ര്‍ റേ​റ്റി​ങ്​ സി​സ്റ്റം ഫോ​ര്‍ സ​ര്‍വി​സ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പു​തു സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ അ​ല്‍ ദി​ഗ്ദാ​ഗ കോം​പ്ര​ഹ​ന്‍സി​വ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ ആ​ക്ടി​ങ് മേ​ധാ​വി​യും ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ന്‍സ് പി​ല്ല​ര്‍ മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ മേ​ജ​ര്‍ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ല്‍ ബാ​ഗാം അ​ല്‍ ന​ഖ്ബി പ​റ​ഞ്ഞു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യെ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യെ​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കേ​ള്‍ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ‘സ​ന്തു​ഷ്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ദി​ന’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും. ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​മു​ള്ള​വ​രെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​റ​ല്‍ ക​മാ​ന്‍ഡി​ന്‍റെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​വി​ഭാ​ജ്യ ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. അ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സ് സം​വി​ധാ​നം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം മാ​റ്റ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യ​ഥാ​ര്‍ഥ ക​വാ​ട​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് തു​ട​ര്‍ന്നു. ദി​ഗ്ദാ​ഗ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ‘ഹാ​പ്പി ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ ഡേ’ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsRAK policelaunchesgulf news malayalam
    News Summary - Rak Digdaga Police launches new initiative
    Similar News
    Next Story
    X