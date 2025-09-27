Begin typing your search above and press return to search.
    90 കോ​ടി​യു​ടെ കേ​സ്​ അ​തി​വേ​ഗം തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി റാ​ക് കോ​ട​തി

    
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ര്‍ക്കം 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ല്‍ തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഏ​ക​ദി​ന കോ​ട​തി. 90 കോ​ടി ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ സി​വി​ല്‍ കേ​സാ​ണ്​ അ​തി​വേ​ഗം പ​രി​ഹ​രി​ച്ച​ത്. കേ​സ് മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ല്‍, അ​പ്പീ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ല്ലാ​തെ ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്കും അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ കേ​സ് തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കി​യ വി​ധി കോ​ട​തി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് കോ​ട​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ഖ​ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ര്‍ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വ്യാ​പ്തി​യും അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ വേ​ഗ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഒ​ത്തു​തീ​ര്‍പ്പി​ന്​ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ച കോ​ട​തി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​മ​ര്‍ഹി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​തി​നു ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ വി​ധി​ന്യാ​യ​മാ​യി ഇ​ത് മാ​റി. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ്യ​വ​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യി​ലു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളാ​ണ് രൂ​പ​ക​ല്‍പ​ന ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത, ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം എ​ന്നി​വ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച വ്യ​വ​ഹാ​രി​ക​ള്‍ ത​ന്നെ​യാ​ണ് വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ഖ​ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

