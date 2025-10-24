Begin typing your search above and press return to search.
    റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ് മ​ല​യാ​ള സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ് മ​ല​യാ​ള സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ് മ​ല​യാ​ള സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ഒ​രു​ക്കി​യ

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങ്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ് മ​ല​യാ​ള സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ന്നു. റാ​ക് സെ​റാ​മി​ക്സ് ക​മ്പ​നി സി.​സി.​ഒ വി​ഭൂ​തി ഭൂ​ഷ​ണ്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മ​ത്താ​യി സി.​എം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ലാ​ല്‍ കെ.​ജി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ക​സ്തൂ​രി രാ​ജു, ഡി.​ജി.​എം സു​ശീ​ന്ദ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി സ​ക്ക​റി​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ക​ല-​കാ​യി​ക മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​ന്നു. വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ കേ​ര​ള വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, ബീ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് ഗ​ള്‍ഫി​ന്‍റെ ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ന​ട​ന്നു.

    വി​നോ​ദ്, മ​നു ശ​ശി​ധ​ര​ന്‍, സ​ന്തോ​ഷ്, ഹ​രി​കു​മാ​ര്‍ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ന്‍, സ​ജി​ത്ത് മേ​നോ​ന്‍, നീ​തു, ഷി​നി പ്ര​ദീ​പ്, ല​ക്ഷ്മി ഷി​നോ​ജ്, ഡൈ​ജു, പ്രി​ന്‍സ്, ഷാ​ന്‍, കി​ഷോ​ര്‍, മ​നോ​ജ് മ​നു, ബി​നു ത​ങ്ക​ച്ച​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:onam celebrationfriendshipgulfRak Ceramics
