റാക് സെറാമിക്സ് മലയാള സൗഹൃദ വേദി ഓണാഘോഷംtext_fields
റാസല്ഖൈമ: റാക് സെറാമിക്സ് മലയാള സൗഹൃദ വേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില് വിപുലമായ ഓണാഘോഷം നടന്നു. റാക് സെറാമിക്സ് കമ്പനി സി.സി.ഒ വിഭൂതി ഭൂഷണ് ഉദ്ഘാടനംചെയ്തു. സൗഹൃദ വേദി രക്ഷാധികാരി മത്തായി സി.എം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. പ്രസിഡന്റ് ലാല് കെ.ജി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
കസ്തൂരി രാജു, ഡി.ജി.എം സുശീന്ദര് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി അജി സക്കറിയ സ്വാഗതവും ട്രഷറര് അനില്കുമാര് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങള് ഒരുക്കിയ ഘോഷയാത്ര, കല-കായിക മേള തുടങ്ങിയവയും നടന്നു. വടംവലി മത്സരത്തില് കേരള വാരിയേഴ്സ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ചെണ്ടമേളം, ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ഗള്ഫിന്റെ ഗാനമേള തുടങ്ങിയവയും നടന്നു.
വിനോദ്, മനു ശശിധരന്, സന്തോഷ്, ഹരികുമാര് ഉണ്ണിത്താന്, സജിത്ത് മേനോന്, നീതു, ഷിനി പ്രദീപ്, ലക്ഷ്മി ഷിനോജ്, ഡൈജു, പ്രിന്സ്, ഷാന്, കിഷോര്, മനോജ് മനു, ബിനു തങ്കച്ചന് തുടങ്ങിയവര് നേതൃത്വം നല്കി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register