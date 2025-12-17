Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 9:57 AM IST

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രും; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    text_fields
    bookmark_border
    ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ
    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ തു​ട​രും; ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം
    cancel
    camera_alt

     1. ദു​ബൈ​യി​ലെ ​മ​ഴ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് ​ 2. റാസ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പെ​യ്ത മ​ഴ  

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ, ഖൊ​ർ​ഫു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി കി​ഴ​ക്ക​ൻ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മാ​ണ്​​ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും മ​ഴ​യു​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ, ഖൊ​ർ​ഫു​ക്കാ​ൻ യെ​ല്ലോ, ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ​ജെ​യ്​​സി​ലും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി എ​ൻ.​സി.​എം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു. മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​വി​ലെ ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മ​സാ​ഫി, ക​ൽ​ബ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ശ​ക്​​ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്.

    ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ രാ​വി​ലെ 6.30ന്​ ​താ​പ​നി​ല 9.9 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ട് ദി​വ​സം കൂ​ടി യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​​യും ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കും. ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലും സം​വ​ഹ​ന മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​ത്​ മ​ഴ​പെ​യ്യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    തീ​ര​ദേ​ശം, വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​ക. ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​റ്റി​ന്‍റെ ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​ച്ച്​ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രും. റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച മ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ത്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണം.

    വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക്​ നി​ന്ന്​ തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക്​ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റി​ന്‍റെ ഗ​തി. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 15 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റ്​ വീ​ശു​ക. ഇ​ത്​ ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യേ​ക്കും. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ മി​ത​മാ​യ കാ​റ്റ്​ മി​ത​മാ​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ധ​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ നേ​രി​യ​തോ മി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ താ​പ​നി​ല അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 20-25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ന്​ ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ൽ 21നും 26​നും ഇ​ട​യി​ലും ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ 19നും 25 ​ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും താ​പ​നി​ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsweather newsCaution noticegulf news malayalam
    News Summary - Rain will continue in some places; caution advised
    Similar News
    Next Story
    X