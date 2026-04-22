Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാജ്യത്ത്​ നാളെ വരെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 April 2026 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 7:46 AM IST

    രാജ്യത്ത്​ നാളെ വരെ മഴക്ക്​ സാധ്യത

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദുബൈ: രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ മഴ ലഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ 23 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (എൻ.സി.എം) അറിയിച്ചു. ദുബൈ, അബൂദബി, ഫുജൈറ എമിറേറ്റുകളിൽ ഇടവേളകളിൽ മഴയും ചെറിയ കാറ്റുമുണ്ടാകും. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില ചെറിയ രീതിയിൽ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്​. പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ തള്ളിവരുന്ന ഇടത്തരം, ഉയർന്ന മേഘങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ് അസ്ഥിര കാലാവസ്​ഥക്ക്​ കാരണം.

    തീപ്രദേശങ്ങളിലും കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും ഇത്​ മഴക്ക്​ കാരണമാകും. ഹജർ പർവത മേഖലകളിൽ മിതമായ മഴയുണ്ടാകുന്നതിനാൽ വാദികളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന്​ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എൻ.സി.എം വ്യക്​തമാക്കി.

    ദുബൈയിൽ ഉയർന്ന താപനില 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രാത്രിയിൽ 26 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആയിരിക്കും. അബൂദബിയിൽ പകൽ 36 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു താപനില.

    ഒമാൻ കടലിന്​ അഭിമുഖമായി കിഴക്കൻ തീരത്ത്​ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഫുജൈറയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ഭേദപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. അറേബ്യൻ ഗൾഫിൽ കടൽ പ്രക്ഷുബ്​ധമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എൻ.സി.എം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Dubai Rain tomorrow UAE
    News Summary - Rain likely in the country until tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X