കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മഴ

    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മി​ക്ക ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​ന​ത്ത ചൂ​ട്​ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മ​ല​നി​ര​ക​ളും ഹ​രി​ത താ​ഴ്വ​ര​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ മ​സാ​ഫി, മ​ർ​ബാ​ദ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​ട​ത്ത​രം മു​ത​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച 29 ഡി​ഗ്രി മു​ത​ൽ 48ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ 46 ഡി​ഗ്രി​യും ദു​ബൈ​യി​ൽ 45 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി താ​പ​നി​ല രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പ​തി​യെ കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ താ​പ​നി​ല നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും ദൃ​ശ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ലം പ​തി​യെ വി​ട​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ്​ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ മാ​റ്റം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:UAE Newsweather newsrainyeastern region
