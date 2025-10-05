Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ശക്​തി’ക്ക്​ പിന്നാലെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:11 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:11 PM IST

    ‘ശക്​തി’ക്ക്​ പിന്നാലെ യു.എ.ഇയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ

    text_fields
    bookmark_border
    മസാഫിയിൽ​ മഴയും ഖോർഫക്കാനിൽ കടൽക്ഷോഭവും
    A view of the rain that fell in Masafi on Sunday
    cancel
    camera_alt

    ഞായറാഴ്ച മസാഫിയിൽ പെയ്ത മഴയുടെ ദൃശ്യം

    Listen to this Article

    ദുബൈ: അറബികടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ‘ശക്തി’ ചുഴലിക്കാറ്റിന്​ പിന്നാലെ യു.എ.ഇയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച ശക്​തമായ മഴ ലഭിച്ചു. മലയോര പ്രദേശമായ മസാഫിയിലാണ്​ ശക്​തമായ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം ഓറഞ്ച്​, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അസ്ഥിര കാലാവസ്ഥയുടെ പശ്​ചാത്തലത്തിൽ ഖോർഫക്കാൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കടൽക്ഷേഭവുമുണ്ടായി.

    യു.എ.ഇയുടെ കിഴക്കൻ തീര മേഖലയിലാണ്​ കടൽ പ്രക്ഷുബ്​ദമായത്​. തീര മേഖലയിലെ റോഡുകളിലേക്ക്​ വെള്ളം അടിച്ചുകയറിയതും കല്ലുകൾ ഒഴുകിയെത്തിയതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം എക്സ്​ അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​. മസാഫിയിൽ മഴയിൽ റോഡുകളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ്​ ഒഴുകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ‘ശക്തി’ ചുഴലിക്കാറ്റ് ക്രമേണ ദുർബലമാകുമെന്ന് ഒമാനിലെ നാഷണൽ മൾട്ടി ഹസാർഡ് ഏർലി വാണിങ് സെന്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയോടെയും ചുഴലിക്കാറ്റ് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മധ്യ അറേബ്യൻ കടലിലേക്ക്​ അകന്നുപോകുമെന്നാണ്​ പ്രവചികപ്പെടുന്നത്​. അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന്​ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യത പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiHurricaneOrange AlertYellow AlertgulfnewHeavy Rain
    News Summary - Rain in some parts of UAE after 'Shakti'
    Similar News
    Next Story
    X