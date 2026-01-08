Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഫു​ജൈ​റ​യി​ലും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 6:58 AM IST

    ഫു​ജൈ​റ​യി​ലും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും മ​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ഫു​ജൈ​റ​യി​ലും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലും മ​ഴ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ​യും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യു​ടെ​യും വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. അ​ൽ ബി​ത്​​ന, സ്കാം​കം, അ​ൽ റി​മൈ​ല, അ​ൽ സോ​ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഫു​ജൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    അ​ൽ ഹു​വൈ​ലാ​തി​ലാ​ണ്​ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 13 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം ഫു​റൈ​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 17ഡി​ഗ്രി​ക്കും 24ഡി​ഗ്രി​ക്കു​മി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ത​ന്നെ ന​ല്ല ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ras Al khaimahfujairah
    News Summary - Rain in Fujairah and Ras Al Khaimah
    Similar News
    Next Story
    X