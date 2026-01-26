Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 6:45 AM IST

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലും മ​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലും മ​ഴ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ക​ന​ത്ത ത​ണു​പ്പി​നി​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചെ​റി​യ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലും ദു​ബൈ​യി​ലും അ​തി​രാ​വി​ലെ​യാ​ണ്​ മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത്​ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 20 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​റെ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും രാ​ത്രി​യോ​ടെ ഇ​ത്​ 16 ഡി​ഗ്രി​യി​ലും ത​ഴ്ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സീ​സ​ണി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ 5.8 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഇ​വി​ടെ 0.2 ഡി​ഗ്രി​യാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ട​ക്ക്, കി​ഴ​ക്ക്​ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ട​ക്ക്​ ചെ​റി​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ പൊ​തു​വെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ ചെ​റി​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ചി​ല തീ​ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ​ർ​പ്പം കൂ​ടു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, രാ​ത്രി സ​മ​യ​ത്തും രാ​വി​ലെ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiRainAbu Dhabigulfnews
    News Summary - Rain in Abu Dhabi and Dubai
    Similar News
    Next Story
    X