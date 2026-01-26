അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും മഴtext_fields
ദുബൈ: കനത്ത തണുപ്പിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ചെറിയ മഴ ലഭിച്ചു.
അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും അതിരാവിലെയാണ് മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പകൽ സമയത്ത് നഗരങ്ങളിൽ 20 ഡിഗ്രിയിലേറെ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രാത്രിയോടെ ഇത് 16 ഡിഗ്രിയിലും തഴ്ന്നു. രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയ റാസൽഖൈമയിലെ ജബൽ ജെയ്സിൽ 5.8 ഡിഗ്രിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇവിടെ 0.2 ഡിഗ്രിയാണ് താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്തിന്റെ വടക്ക്, കിഴക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുമെന്നും ഇടക്ക് ചെറിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് പൊതുവെ താപനിലയിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
ചില തീരദേശങ്ങളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഈർപ്പം കൂടുന്നതിനാൽ, രാത്രി സമയത്തും രാവിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
